António Folha e o regresso após intervenção cirúrgica: "Há pessoas fantásticas em todas as áreas e acontecem milagres"

António Folha falou depois do FC Porto B-Covilhã (3-1), primeiro jogo em casa desde que regressou ao banco de suplentes da equipa portista

António Folha foi operado, a 15 de dezembro que António Folha, uma intervenção cirúrgica motivada por um aneurisma cerebral que foi detetado ao treinador da equipa B dos dragões.

Na altura, o técnico sentiu uma forte dor de cabeça e fez exames, sendo, depois, detetado o aneurisma. A operação correu bem e Folha teve alta hospitalar ao quinto dia.

Esta segunda-feira, Folha esteve de novo no banco de suplentes do FC Porto B - regressou na passada jornada -, pela primeira vez no Olival, tendo abordado a emoção do regresso depois da delicada intervenção cirúrgica.

"É bom voltar depois do que aconteceu, é especial, muito especial. A vida tem muito valor, ainda que por vezes vezes não lhe demos tanto valor. Graças a Deus está tudo bem, correu bem. Há pessoas fantásticas em todas as áreas e acontecem milagres. O que era importante era voltar rapidamente, porque esta é a minha vida. A emoção é muita, mas tem de ser, é o que tem de ser. Estou muito contente por estar de regresso", disse ao Porto Canal.