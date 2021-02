António Folha com dois "reforços" de peso no jogo do FC Porto B

Romário Baró e Toni Martínez titulares, além de Cláudio Ramos.

Romário Baró e Toni Martínez são dois "reforços" de peso para a equipa B do FC Porto, que a partir das 15h00 deste domingo defronta a Oliveirense, em casa, para a jornada 20 da II Liga.

O avançado espanhol, recorde-se, foi suplente não utilizado no dérbi com o Boavista, na noite de sábado, enquanto o jovem médio português não esteve, sequer, no banco de suplentes.

Toni Martínez, refira-se, não joga desde o dia 19 de janeiro, quando entrou nos minutos finais da meia-final da Taça da Liga com o Sporting. Já Romário Baró tem como última aparição o encontro em casa com o Moreirense, no dia 3 de janeiro, entrando nos instantes finais do jogo da ronda 12 do campeonato.

Cláudio Ramos é titular este domingo, mas não é a primeira vez que o guarda-redes atua esta época na formação secundária dos dragões.

O FC Porto inicia o jogo com: Cláudio Ramos; Rodrigo Conceição, João Marcelo, Pedro Justiniano, Diogo Bessa, Johan Gomez, Romário Baró, Ndiaye, Rodrigo Valente, Toni Martínez e Gonçalo Borges.