António Folha após derrota do FC Porto B: "Não podemos andar à procura das coisas parados"

Declarações de António Folha após o Torreense-FC Porto B (3-0), partida da 24ª jornada da Liga SABSEG

Sobre a exibição: "Não são dores de crescimento. Esta equipa já fez muita coisa boa. Não foi um bom dia para nós. A equipa não esteve bem em todos os aspetos e isso refletiu-se nos resultados. Jogámos bom futebol, hoje não fomos uma equipa."

Relaxada: "A equipa entrou muito relaxada e dentro desta casa não podemos andar à procura das coisas parados. Temos de ir atrás elas com ambição e convicção. Hoje não foi um bom dia, há que tirar muitas coisas do que aconteceu aqui hoje. Fazer com que a equipa perceba o que esteve mal. Jogo muito fraco da nossa equipa. Mas há que levantar a cabeça, estamos a fazer um bom campeonato."

Jovens: "Temos amadurecido os jogadores e bem, a equipa tem apresentado bom futebol, bons resultados. Sabemos que não é fácil, são jovens e cometem erros. Faz parte do crescimento deles. Estamos prontos para evoluir. Sem tirar mérito ao Torreense, que ganhou com toda a justiça, nós somos melhores do que isso e há que reconhecê-lo."