António Costa visitou Museu do FC Porto esta terça-feira

Primeiro-ministro de Portugal esteve com Pinto da Costa, presidente do FC Porto, a visitar o museu do clube azul e branco.

O primeiro-ministro António Costa visitou o Museu do FC Porto esta terça-feira à tarde. Esteve acompanhado por Pinto da Costa, presidente dos dragões, e Fernando Gomes, administrador da SAD dos azuis e brancos e ainda por Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, e Eduardo Vítor Rodrigues, edil de Vila Nova de Gaia.

Na manhã de hoje, António Costa esteve presente no Seminário Estratégia Norte 2030, no Europarque, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.