Antigos avançados do FC Porto indicam solução para a seca de golos de Taremi: "É tentar..."

A última vez que o iraniano marcou foi a 26 de outubro, ao Santa Clara, para a Taça da Liga, e desde aí participou em oito jogos. Domingos e Hugo Almeida julgam que a vontade em excesso pode estar a atraiçoá-lo

Longe de ser o único responsável pela obtenção de golos no FC Porto, Taremi é, ainda assim, quem mais próximo está de os alcançar pelo espaço que ocupa no terreno e nos últimos oito jogos não o conseguiu. O atacante atravessa o maior período de seca desde que chegou ao Dragão e nem mesmo as assistências que tem feito disfarçam este rendimento quando a equipa não ganha.

O JOGO procurou ex-avançados portistas para explicar as razões para este jejum de Mehdi, que esta temporada até tem jogado numa zona vulgarmente conhecida como "posição 10", e a conclusão é de que se trata "apenas de uma fase".