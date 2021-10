Antigo avançado do FC Porto antevê duelo com o Milan: "Taremi e Luis Díaz podem decidir"

O brasileiro Artur refere, em entrevista a O JOGO, que o ex-clube terá de ser paciente para desmontar um adversário "calculista". Arranque na Liga italiana serve de aviso e Rafael Leão inspira cuidados

Artur, autor de um dos golos do histórico triunfo do FC Porto em 1996 no reduto do Milan (2-3) - Jardel marcou os outros dois -, lança a O JOGO o duelo de amanhã entre as duas equipas, no Dragão, colocando Taremi e Luis Díaz na rota de um papel decisivo. O antigo avançado vê o encontro como "fundamental" para as aspirações de dragões e rossoneri na Liga dos Campeões.

Foi uma das grandes figuras da última vitória do FC Porto sobre o Milan. Encontra semelhanças entre a atual equipa e a de 1996/97?

-São tempos muito diferentes. Aquela equipa que ganhou ao Milan, em San Siro, talvez seja uma das grandes equipas que o FC Porto montou na sua história. Mesmo não tendo sido campeã europeia, claro. A que conseguiu essa façanha anos depois [2003/04] talvez não tivesse a mesma qualidade individual daquela em que joguei. Foi uma equipa da qual me deu prazer fazer parte. Não consigo comparar com a de hoje em dia, porque são tempos demasiado distintos.