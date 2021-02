Antes da eliminatória com a Juventus, UEFA destaca cinco nomes do FC Porto

Site do organismo que tutela o futebol europeu faz uma breve análise à caminhada portista na fase de grupos da Champions.

O FC Porto volta a jogar na Liga dos Campeões na próxima quarta-feira, no Estádio do Dragão, quando receber a Juventus na primeira mão dos oitavos de final da competição. A uma semana do duelo entre azuis e brancos e a equipa de Cristiano Ronaldo, a UEFA fez uma curta análise ao percurso dos campeões nacionais na fase de grupos da prova milionária.

"O excelente desempenho defensivo do FC Porto permitiu-lhe apurar-se no grupo C da Champions League com tranquilidade", começa por referir o site do organismo, em alusão ao registo de golos sofridos dos dragões: em seis jogos, "encaixaram" apenas três golos, terminando o agrupamento no segundo lugar, atrás do Manchester City.

A UEFA destaca dois nomes "fundamentais" no plano defensivo do FC Porto: "Apesar de ter começado a campanha a perder, os dragões voltaram a mostrar que conseguem ser muito competitivos neste torneio. O treinador Sérgio Conceição apostou maioritariamente no 4-3-3 e no núcleo duro de jogadores da época passada, apesar de os reforços Malang Sarr e Zaidu também se terem revelado fundamentais, substituindo com distinção o lesionado Pepe e Alex Telles, transferido para o Manchester United", assinala, apontando outros três atletas como peças do "ponto forte" da equipa.

"O meio-campo continua a ser talvez o ponto forte da equipa, com Matheus Uribe, Sérgio Oliveira e Otávio a darem cobertura à defesa e a serem responsáveis por metade dos golos da equipa", remata a UEFA.

Apesar de pouco utilizado no campeonato, Sarr foi titular em quatro dos seis jogos dos portistas na Champions 2020/21. Sérgio Oliveira (três golos), Uribe e Otávio (um cada) apontaram, como referido, cinco dos dez golos do FC Porto na fase de grupos.