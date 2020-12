Andrea Agnelli sobre o FC Porto-Juventus: "Estamos a pensar deixar o Bonucci no banco"

FC Porto e Juventus enfrentaram-se em cinco ocasiões na história, tendo o campeão italiano levado a melhor em quatro delas.

O FC Porto terá pela frente a Juventus nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira na sede da UEFA, em Nyon (Suíça).

O campeão português, vencedor da mais importante prova europeia de clubes em 1987 e 2004, terá pela frente a "Vecchia Signora", que também venceu a Champions duas vezes (1985 e 1996) e que tem como figura principal Cristiano Ronaldo.

Esta segunda-feira, o presidente e proprietário da Juventus, Andrea Agnelli, à margem da cerimónia do Golden Boy, abordou o sorteio dos oitavos de final da Champions, aproveitando para recordar o último jogo com o FC Porto. "Com um mínimo de superstição pelo meio, estamos a pensar em colocar o Bonucci no banco... [risos]", disse, recordando que num dos jogos da última eliminatória entre portistas e a equipa italiana, Leonardo Bonucci ficou na bancada, após um confronto verbal com o então treinador da Juve, Massimiliano Allegri.

FC Porto e Juventus enfrentaram-se em cinco ocasiões na história, tendo o campeão italiano levado a melhor em quatro delas. O outro resultado foi um empate. Em 2017, também nos "oitavos" da Liga dos Campeões, a formação agora comandada por Pirlo ganhou os dois jogos, 1-0 em Itália e 2-0 no Dragão.

"Não podemos baixar a nossa guarda, basta um minuto de desconcentração e estás fora da competição. Enfrentaremos um adversário com uma grande história europeia. Temos equipas em toda a Europa com grande tradição e história que estão a lutar na Liga dos Campeões e estamos perante uma das equipas mais importantes", disse ainda Agnelli.

Por ter terminado no segundo lugar do Grupo C, atrás do Manchester City, a equipa treinada por Sérgio Conceição vai disputar a primeira mão em casa, a 17 de fevereiro, e a segunda em Turim, a 9 de março.