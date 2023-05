André Villas-Boas no apoio a Pepe: "Racismo não"

Treinador recorreu às redes sociais para condenar o alegado insulto racista de que foi alvo Pepe no jogo entre o FC Porto e o Famalicão.

Através das "histórias" da rede social Instagram, André Villas-Boas mostrou apoio a Pepe, jogador do FC Porto que se queixa de ter sido alvo de um insulto racista por parte de Santiago Colombatto, médio do Famalicão. "Racismo não", escreveu o antigo treinador dos dragões em duas fotografias, uma do central com a camisola portista e outra com a camisola da Seleção portuguesa.

De recordar que Pepe afirma que Colombatto lhe chamou "mono" (macaco) durante o FC Porto-Famalicão (3-2) de quinta-feira, referente à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.