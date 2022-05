André Villas-Boas, com a "ajuda" do filho, não esquece 2011: "Uma vez mais"

Antigo treinador do FC Porto esteve bem atento a mais uma conquista no estádio do rival.

Com um triunfo por 1-0 sobre o Benfica, em clássico da 33.ª jornada da Liga Bwin, o FC Porto voltou no sábado a repetir o feito de 2011, quando conquistou o título nacional no Estádio da Luz. O treinador da época era André Villas-Boas, que esteve bem atento a mais uma festa na casa do rival.

O treinador recorreu às redes sociais para partilhar um pequeno vídeo do filho com a bandeira do FC Porto. "Encore une fois" ["Uma vez mais"], escreveu o técnico na legenda.

Quem fez questão de comentar a publicação foi Fredy Guarín, antigo médio dos "dragões". "Mais uma, míster... Ninguém acredita", pode ler-se.

