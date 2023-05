"André Franco precisava de uns abanões porque não se desafiava o suficiente"

ENTREVISTA - Vasco Seabra está a gostar de ver o médio que treinou nos sub-23 do Estoril destacar-se no FC Porto, tal como da época que João Basso, com quem trabalhou no mesmo clube, está a fazer no Arouca. André Franco, do FC Porto, "ainda pode mostrar mais caso se desafie constantemente".



O treinador Vasco Seabra orientou André Franco e João Basso nos sub-23 do Estoril, jogadores que estão a destacar-se no campeonato ao serviço de FC Porto e Arouca.

Como tem visto a época de estreia de André Franco no FC Porto?

-Sinto que está a passar por um período de afirmação e encontrou um treinador [Sérgio Conceição] que o vai desafiar diariamente. Quando trabalhei com ele nos sub-23 do Estoril, tinha estado um ano sem jogar e às vezes precisava de uns abanões porque não se desafiava o suficiente. O talento que ele tem não chega, ainda pode mostrar muito mais caso se desafie constantemente. Mas até agora tem superado patamares e tem estado à altura quando passa para um nível superior.