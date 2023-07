André Franco: "Não é só do FC Porto, mas também a jogar em Portugal, é o Pepê. E facilmente"

André Franco com Pepê na pré-época do FC Porto

Respostas de André Franco a perguntas colocadas por adeptos do FC Porto

Os treinos de Sérgio Conceição: "Por norma, os treinos do míster são sempre muito exigentes, com uma intensidade muito alta, ainda mais agora na pré-época, em que preparamos uma temporada muito longa, com muitos jogos. Andamos sempre no nosso limite. Depois, ao longo da época, continuam intensos, mas não tanto, como é óbvio. Mas é sempre no limite, para tirar o melhor de cada um de nós."

A rotina diária no estágio: "Acordamos, tomamos o pequeno almoço todos juntos, depois vamos para o treino a pé, treinamos, voltamos, almoçamos e, à tarde, depende. Se temos um bidiário, que é o que tem acontecido, repetimos o processo. Caso contrário, por vezes temos um vídeo de análise à nossa equipa. Trabalhamos para tentar marcar e ajudar a equipa. Mas aproveito para apelar à presença no Estádio do Algarve. Estamos à vossa espera."

Um hat-trick ou um golo no último minuto: "É uma pergunta difícil, mas escolho o hat-trick. É sempre um momento marcante na carreira de qualquer jogador."

O melhor driblador da equipa: "Acho que é a pergunta mais fácil de todas. Atrevo-me a dizer que não é só da equipa, mas também a jogar em Portugal neste momento: é o Pepê, facilmente".

Leia também Vídeos Insólito na Liga Conferência: guarda-redes defende penálti, celebra e a bola entra Na quinta-feira, o Gzira, de Malta, eliminou o Glentoran, da Irlanda do Norte, na primeira pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência, após vitória no desempate por grandes penalidades (2-1). Nessa disputa, houve um lance em que o guarda-redes do conjunto maltês defendeu uma cobrança e, enquanto festejava, a bola ressaltou na relva e... entrou na baliza [vídeo - Twitter/Conference League en Español].