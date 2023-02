André Franco estuda as lições: números no Fontelo são bons indicadores

André Franco marcou o golo do FC Porto em Viseu

Ex-jogador do Estoril trabalha para se tornar mais intenso e influente sem bola. No Fontelo, fez mais recuperações do que em qualquer partida de 2021/22 e superou a média de ações por 90 minutos.

André Franco destacou-se na Taça de Portugal pelo golo que valeu o triunfo do FC Porto, mas deixou marcas que vão além disso e indiciam que está a avançar na adaptação. À semelhança de tantos outros reforços que chegaram às mãos de Sérgio Conceição, o ex-jogador do Estoril vai trabalhando na sombra para adquirir os níveis competitivos e de entrosamento necessários para se tornar numa opção regular.

O mesmo processo que o treinador disse que até "um jogador de topo" teria de passar assim que chegasse ao Olival. No caso de André, a atenção da equipa técnica visa sobretudo os capítulos sem bola, dos equilíbrios defensivos à intensidade.