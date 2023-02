Declarações do médio André Franco nas redes sociais do FC Porto após o triunfo por 1-0 frente ao Rio Ave, para a ronda 21 do campeonato.

Aproximação ao Benfica: "A esperança que temos de ter é no trabalho diário e é isso que temos feito. Como não dependemos de nós, focamo-nos apenas no que controlamos, que é ganhar todos os jogos. Depois é esperar que o adversário facilite um jogo. Aí estaremos prontos para dar resposta".

Oportunidades no onze: "Sinto-me cada vez mais confiante para ajudar a equipa. Tento retribuir a confiança da equipa técnica em todos os momentos do jogo. É esse o caminho. Temos de estar prontos para quando somos chamados e é isso que tento fazer".

Apoio dos adeptos: "Só me resta agradecer aos adeptos por esse apoio e por esse carinho. Vou tentar retribuir o apoio que me dão para dar mais vitórias e títulos ao FC Porto".

Adaptação à exigência do clube: "Estou muito mais preparado do que estava quando cheguei em agosto, mas ainda há espaço para melhorar e é isso que faço todos os dias: escutar e tentar evoluir um pouco mais".

Homenagem a Atsu: "Queria deixar as minhas condolências à família do Christian Atsu e também de todas as vítimas do terramoto. Foi um pequeno gesto que tivemos no início do jogo, mas acho que todo o Mundo está de luto pela tragédia que aconteceu".