"André Franco está no sítio certo e no bom caminho para se tornar um jogador mais completo"

O médio reencontra sexta-feira o Estoril, equipa onde esteve quatro épocas, a última das quais com recorde de jogos, golos e assistências. Bruno Pinheiro treinou Franco nos estorilistas e fala de um jogador que rende mais no corredor central, mas que está no clube e com o treinador certo para melhorar a maior lacuna: a agressividade.

O jogo de sexta-feira é especial para André Franco. O médio representou o Estoril durante quatro épocas e as grandes exibições valeram a transferência para o FC Porto. A última foi mesmo a melhor que realizou, tendo batido o recorde pessoal de jogos (38), golos (11) e assistências (4).

Bruno Pinheiro foi quem o treinou nas duas épocas anteriores e, contactado por O JOGO, o atual selecionador olímpico do Catar refere-se ao médio com entusiasmo. "Antes de falar futebolisticamente, tenho de falar do ser humano. É muito fácil trabalhar com ele. É muito amigo dos amigos e muito alegre", elogia o antigo técnico do Estoril, destacando a capacidade que Franco tem para ouvir "o que o treinador diz".