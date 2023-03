André Franco após FC Porto-Estoril: "Nesta reta final não existirão jogos fáceis e este foi mais um"

Declarações de André Franco após o FC Porto-Estoril (3-2), partida que abriu a 24ª jornada da Liga Bwin

Análise ao jogo: "Foi um jogo dificílimo, contra uma equipa em que o lugar na tabela não representa a qualidade que tem. Nesta resta final não existirão jogos fáceis e este foi mais um na nossa caminhada.

Aposta no onze: "Sinto-me bem, a evoluir cada vez mais, que é o mais importante, e a conseguir ajudar. Estamos no rumo certo para atingir os nossos objetivos".

Golo que marcou: "Um golo contra contra uma equipa especial, mas foi apenas um pequeno contributo. Por tudo o que fizemos, por todas as semanas de trabalho que temos realizado, acho que merecíamos todos esta vitória".

Melhor momento no FC Porto: "Penso que sim. É o momento em que me sinto mais confiante, com mais confiança da equipa técnica e, mais importante, dos meus companheiros, que me dão essa confiança para jogar e meter tudo cá para fora. Estamos no rumo certo e é continuar".

Prémio Mérito e Valores Porto: "É especial, ainda por cima no nosso estádio, no Dragão. É arrepiante quando marcas um golo e gritam o teu nome. É apenas um pequeno prémio que partilho com a equipa".