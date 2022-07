Amadu Camará assina contrato profissional com o FC Porto

Médio de 16 anos atua na equipa de Sub-17.

O FC Porto anunciou esta sexta-feira que Amadu Camará, jovem médio de 16 anos, assinou o primeiro contrato profissional pelos dragões.

Na última temporada, o centrocampista somou 20 partidas pela formação de Sub-17, após ter passado duas épocas no escalão de Sub-15. "Apadrinhado" por Jaime Magalhães na assinatura do novo vínculo, Amadu não escondeu a felicidade.

"É um passo importante na minha carreira e significa que o clube acredita em mim. Agora é continuar a trabalhar e dar ainda mais motivos ao FC Porto para acreditar em mim. Tenho sido muito feliz aqui e é um orgulho representar um clube com tanta história. Tenho o sonho de me estrear pela equipa principal com o Estádio do Dragão cheio e vou trabalhar muito para que um dia isso aconteça", afiançou, aos meios do clube.

Jaime Magalhães, antigo campeão europeu pelos dragões, fez uma breve análise às qualidades de Amadu Camará. "É um jovem muito promissor e espero que continue a fazer aquilo que tem feito até aqui. Espero que dê muitos títulos a ganhar ao FC Porto, não só nas camadas jovens, mas também na equipa principal, e que tenha muita sorte a representar este grande clube, pois a responsabilidade é maior a partir de agora. Acreditamos muito nele e é por isso que assinou este contrato profissional", concluiu.