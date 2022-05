Alvos do FC Porto: Facundo Farías está "feliz" no Colón, Daniel Ruiz eleito melhor da jornada

FC Porto está a seguir de perto o médio Facundo Farías e o avançado Daniel Ruiz.

Facundo Farías, médio do Colón que o FC Porto tem referenciado, marcou na derrota (1-2) com o Peñarol que encerrou a fase de grupos da Copa Libertadores. Mesmo assim, o seu clube terminou em primeiro e Farías mostrou-se cauteloso a falar do futuro.

"Não sei nada, devo muito ao Colón, estou feliz aqui", referiu. Farías tem uma cláusula de 12 M€ e o Rayados de Monterrey também está interessado.

Daniel Ruiz eleito o melhor da jornada na liga

Daniel Ruiz, extremo do Millonarios, foi eleito o melhor jogador da primeira ronda do torneio quadrangular do campeonato da Colômbia. O jovem de 20 anos é um dos alvos do FC Porto, mas o negócio não se adivinha fácil.

"Há ofertas, uma delas muito boa, mas queremos mantê-lo ao máximo. É um ídolo aqui e pode progredir muito", referiu há cerca de um mês Gustavo Serpa, acionista maioritário do clube.