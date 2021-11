Alvo do FC Porto: Rúben Semedo já treina e Pedro Martins quer segurar o central

Central o já treina com o Olympiacos. Treinador vai dar-lhe minutos muito em breve.



Rúben Semedo deu mais um passo no sentido do regresso à competição, voltando a treinar com o plantel do Olympiacos, volvidos quase dois meses de o ter feito pela última vez. A Imprensa grega relata que o alvo do FC Porto se apresentou em boa condição física, na ressaca do trabalho efetuado no Estrela da Amadora, pelo que em breve até poderá ser utilizado por Pedro Martins.

Aliás, informações provenientes de Atenas indicam que o treinador não perdeu a confiança no central, acusado de violação em meados de agosto, e que gostava de o manter no emblema do Pireu até ao final da época. Um desejo que vai contra os planos dos azuis e brancos, que em janeiro gostariam de fechar um negócio que, como O JOGO noticiou em devido tempo, esteve alinhavado no verão, antes de o internacional ser detido e presente a tribunal.

Embora tenha passado os últimos meses afastado do Oympiacos, Rúben Semedo chegou a realizar quatro jogos no começo da temporada. O central defrontou o Neftchi e o Ludogorets, nas pré-eliminatórias da Champions, mas o mercado - esteve para sair para o Wolverhampton e depois para o FC Porto - e o caso judicial estragaram-lhe o arranque.