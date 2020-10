Alvo do FC Porto marca e deixa mensagem que soa a despedida

Pepê é desejado no Dragão. Marcou o golo do empate frente ao Internacional.

Pepê, avançado do Grémio que está na lista do FC Porto, deixou este sábado uma mensagem nas redes sociais que soa a despedida.

"The Last Dance", escreveu o jogador de 23 anos no Twitter, no dia em que empatou a um golo com o Internacional, para o campeonato brasileiro. Marcou mesmo o golo do Grémio.

Tal como O JOGO deu conta, e de acordo com informações provenientes do Brasil, os dragões terão subido a proposta para os 15 milhões de euros, bem mais perto do valor da cláusula de rescisão do craque brasileiro, que é de 20 milhões. Mais, essa oferta não será pela totalidade dos direitos económicos, mas de apenas 80%, o que poderá ser um trunfo a favor dos portistas, visto que o Grêmio poderá beneficiar bastante numa futura venda do jogador que tem passaporte europeu. Por isso mesmo, os jornais brasileiros já escreveram que o FC Porto está na frente da corrida por um dos maiores craques do campeonato local.

O Wolverhampton e a Atalanta, recorde-se, também estavam a tentar o extremo, tendo os italianos acenado com 12 milhões de euros também apenas por uma parte do passe. Convém aqui referir que os direitos de Pepê estão "partidos" em três: 70 por cento são do Grêmio, com quem tem contrato até 2024 (renovou em agosto), 20 por cento pertencem a Giuliano Bertolucci e os restantes 10% ao Foz do Iguaçu, o seu primeiro clube.