Alvo do FC Porto: Kaiky e Santos abrem a porta a um negócio

Central diz estar bem na Vila Belmiro, mas sabe que o seu futuro depende "das negociações e dos clubes interessados".

Kaiky é um dos nomes que o FC Porto tem referenciados para reforçar o eixo da defesa, conforme O JOGO revelou na edição de ontem, e o jogador, apesar de dizer que quer continuar no Santos, não fecha as portas à saída.

"Não vou mentir, sei que não depende só de mim, depende das negociações, dos clubes interessados... O meu pensamento é o Santos, quero jogar muitos anos aqui, quero conquistar muitos títulos. Sei que vou amadurecer mais e quero ter uma bagagem boa para chegar bem na Europa e com mais nome", referiu na madrugada de terça-feira num podcast transmitido pela televisão do Santos, cujo presidente, Andrés Rueda também já disse que não enviará para o lixo as propostas que lhe chegarem. "Não recebemos nada para nenhum jogador. Acabámos de renovar contrato com praticamente toda a nossa base, com contratos de três, quatro e cinco anos. Mas é o mercado e não há jogadores inegociáveis. Aparecendo propostas interessantes para o jogador e para o clube, vamos estudar, mas sem esse carimbo de clube vendedor desesperado. Não estamos nessa situação", sublinhou, dando a entender que será um duro negociador.

Kaiky tem uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros e uma avaliação de 8 M€ no Transfermarkt. O FC Porto ainda não deu o passo seguinte porque está a estudar todas as alternativas, sendo quase certo que se irá reforçar para o centro da defesa no mercado brasileiro. O Barcelona é concorrência de peso no caso de Kaiky, até porque terá o direito de preferência [à custa de uma dívida antiga dos brasileiros], podendo cobrir qualquer oferta que o Santos venha a receber e aceitar pelo passe do jovem central de 18 anos. Curiosamente, ontem, o jogador admitiu que é adepto do grande rival dos culés. "Sempre torci pelo Real Madrid, ainda mais quando tinha o Cristiano Ronaldo", atirou quando lhe perguntaram quem preferia que vencesse a Liga dos Campeões.

A cumprir a segunda temporada na equipa principal do Santos, Kaiky contou que, no início, se via a jogar mais adiantado no terreno. "A ideia era começar como médio, mas, no primeiro jogo que fiz nas camadas jovens do Santos, o treinador precisou de mim na defesa e encontrei a minha posição. Vejo o jogo de frente e acabei por gostar e adaptar-me bem", explicou.