Álvaro Pinto, antigo vice-presidente portista, homenageado no jogo do FC Porto Vintage

Álvaro Pinto, antigo vice-presidente do FC Porto, foi homenageado no jogo da equipa vintage, no Dragão, diante do Gil Vicente, que os azuis e brancos venceram por 5-1.

O dirigente do primeiro mandato de Jorge Nuno Pinto da Costa foi confortado por antigos jogadores, como João Pinto ou Ricardo Carvalho.

"Sr. Álvaro Pinto, antigo vice-presidente do Futebol Clube do Porto e figura incontornável destes últimos 40 anos da história do clube, foi hoje homenageado pelo trabalho desenvolvido em prol do clube e também pela ligação que sempre cultivou às antigas glórias Clube", escreveu o clube azul e branco, na sua conta de Twitter.