Teste positivo à covid-19 afasta o avançado do dérbi portuense

Taremi foi anunciado como titular do FC Porto, mas nem sequer subiu para o aquecimento no relvado do Estádio do Bessa.

As primeiras informações apontam para um teste positivo à covid-19 a obrigar a uma Sérgio Conceição a uma mudança de última hora para o Boavista-FC Porto: sem o iraniano avança Fábio Vieira para o onze e Rúben Semedo para o banco de suplentes.