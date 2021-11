Ali Daei lamenta ausência de Taremi da seleção: "Tinha direito a dizer o que disse"

Tarem, avançado do FC Porto e da seleção do Irão

Avançado entrou em colisão com o selecionador e ficou fora da lista de convocados

Taremi, um das figuras do FC Porto e um habitual na seleção do Irão, não vai poder dar o contributo à seleção asiática no duplo confronto decisivo de qualificação para o Mundial. O jogador entrou em rota de colisão com o selecionador e o tema foi abordado por Ali Daei, histórico nome do futebol.

"Certamente que o Dragan Skocic percebe que o sucesso dele não tinha acontecido sem jogadores como Taremi. É preciso ter em conta os golos e as assistências que ele fez nos últimos jogos que foram importantes. Temos de valorizar os bons jogadores da nossa seleção e perceber que estas questões não são aceitáveis. O Taremi tinha direito a dizer o que disse", afirmou a lenda do futebol iraniano, que marcou 109 golos em 149 internacionalizações.

Mehdi Taremi, que vai falhar os encontros contra Líbano e Síria, vinha sendo opção na fase de qualificação para o Mundial do Catar. O jogador do FC Porto levava seis golos em 11 partidas.