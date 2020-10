"Alguém que queira ser presidente do Benfica tem de dizer é mal de mim"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, em longa entrevista concedida à TVI, esta quinta-feira.

Algum candidato com que pudesse ter uma relação normal? Nenhum falou bem de si. "Qualquer indivíduo que queira ser presidente do Benfica a primeira coisa que tem de dizer é mal de mim. Nem os conheço, surgiu agora um dos hambúrgueres, o Noronha Lopes, meteu-se comigo, mas nem vi. Vou perder tempo? Os benfiquistas que sentem o Benfica... Só se for os que forem ao McDonalds vão votar nele, com meia dúzia de frases feitas. Foi uma boa candidatura para mostrar que dos tais comentadores independentes, vários estão nas listas do Benfica. Jaime Antunes está na lista de Vieira, mas é independente".

António Costa na Comissão de Honra de Vieira fez confusão? "Fez-me confusão não é o cidadão António Costa, mas o primeiro-ministro. Acho que não é possível dissociar. Se não fosse primeiro-ministro nenhum jornal o ia referir. O que teve impacto foi o primeiro-ministro António Costa. Tem direito a ser sócio e acionista da SAD, ninguém tem nada com isso, chocou-me o primeiro-ministro estar a apoiar um indivíduo - os processos não foram julgados - que toda a gente diz que deve milhões ao banco que está a ir aos bolsos de todos os portugueses".

Relações com o Benfica: "Uma coisa é as pessoas não se darem, outra é os interesses do futebol e dos clubes. Estivemos todos no Governo. Nas reuniões de presidentes, tratamos dos assuntos como eu trato com os presidentes do Sporting, do Belenenses ou do Braga. Tudo cara a cara. Antes de irmos ao Governo, estivemos reunidos na FPF e estivemos a falar e a traçar uma estratégia. Uma conversa normal. Quando os interesses do futebol estão acima do pessoal, temos de ter relação. Para lá disso não tenho relação com o presidente do Benfica. Só impossibilita que haja relação pessoal, entre as instituições tem de ser normal. Os sectores jurídicos têm reuniões, a parte comercial dos clubes também tratam assuntos em conjunto. Não confundam instituições, com Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira, esses não se dão. Nem se irão dar, isso é assunto fechado".