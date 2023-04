Alexandrino Azevedo, detentor do Museu do FC Porto, morreu aos 79 anos

Célebre proprietário do museu azul e branco morreu no sábado, com o funeral a estar marcado para segunda-feira, no crematório de Matosinhos, às 14h30.

Alexandrino Azevedo, célebre detentor do Museu do FC Porto, morreu no sábado aos 79 anos.

Grande apoiante de Pinto da Costa, o funeral de Azevedo está marcado para segunda-feira, às 14h30, no crematório de Matosinhos.