Alexander-Arnold é baixa de última hora no Liverpool

Alexander-Arnold participou do treino desta segunda-feira

Lateral direito Alexander-Arnold não viajou com o restante da equipa para o Porto, onde esta terça-feira defronta os dragões na Liga dos Campeões

O Liverpool chegou esta noite a Portugal, onde defronta o FC Porto na segunda jornada da Liga dos Campeões, esta terça-feira. Na comitiva que se instalou em Vila Nova de gaia, ausência notada do lateral-direito Trent Alexander-Arnold, que não viajou com o restante da equipa.

Alexander-Arnold participou do treino com o restante dos jogadores esta manhã, ainda em Inglaterra, não se sabendo se se lesionou ou se outra razão é que o levou a ficar de fora do jogo da Champions League.