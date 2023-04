Alex Telles não descarta regresso ao FC Porto: "Carinho muito especial"

Alex Telles, antigo lateral esquerdo do FC Porto e que atualmente representa o Sevilha, por empréstimo do Manchester United, concedeu uma entrevista ao jornalista Rémi Martins.

Títulos conquistados e feitos no FC Porto: "Já me tinham falado muito bem do clube antes de chegar. Todos os brasileiros que fizeram história ali... Ter o meu nome gravado no museu, a da seleção também lá está... Não tenho palavras para agradecer ao clube. Claro que fiz por merecer, mas a forma como o FC Porto me recebeu e tratou, os adeptos, é algo que me faz ter carinho especial. Se começar a falar sobre isso, ficamos aqui até amanhã nos elogios [risos]. Só tenho gratidão e, com certeza, vamos encontrar-nos novamente."

Pensa voltar ao FC Porto? "Nunca podemos dizer... Nunca sei o dia de amanhã. Tenho um carinho muito especial, mas não depende só do atleta. Tenho objetivos de carreira para cumprir, mas ainda quero jogar muitos anos e o FC Porto é um clube que está no meu coração."