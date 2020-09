O defesa-esquerdo brasileiro, Alex Telles, bisou no FC Porto-Braga (3-1)

FC Porto iniciou da melhor maneira a defesa do título nacional, ao receber e vencer o Braga 3-1, um jogo da primeira jornada da I Liga. Os arsenalistas até adiantaram-se aos 21 minutos, através de Castro, mas os dragões viraram o resultado, muito por obra de Alex Telles. Ainda na primeira metade, após cruzamento do brasileiro, Sérgio Oliveira empatou (45+1) e foi o próprio brasileiro (45+4), de grande penalidade, que fez o 2-1. O mesmo Alex Telles (89) bisou na partida, na conversão de outra grande penalidade.

Contas feitas, Alex Telles passou a somar 26 golos com a camisola azul e branca, tornando-se no melhor defesa, no que respeita a golos marcados, da história do FC Porto. Passou Jorge Costa e Zé Carlos, ambos com com 25, na noite em que pela primeira vez marcou dois golos num jogo pelos dragões.