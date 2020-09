"Alex Telles? Seja amanhã ou daqui a dez anos..."

Sérgio Conceição voltou a ser questionado sobre Alex Telles.

"Alex Telles? Sinceramente o clube não me disse absolutamente nada, estou completamente tranquilo com o trabalho que faço com os jogadores que tenho à disposição. Mas devo louvar, realçar o profissionalismo do Alex Telles. Não é fácil em cima destas notícias todas fazer o jogo que fez hoje, à imagem da equipa, muito competente. Louvo o seu profissionalismo. Sei que até ao último dia, seja amanhã, seja daqui a dez anos, vão dar o máximo, por isso isso não nos preocupa".