Alex Telles: "Sai ou fica? As pessoas acreditam no que querem"

Alex Telles falou do mercado de transferências

Saída do FC Porto? "Este prémio [eleito o melhor em campo] já é a resposta à pergunta. Eu foco-me muito no meu trabalho, as pessoas acreditam no que querem, põem o que querem no jornal, falam o que querem. O mais importante é estar focado no meu trabalho, o treinador sabe disso, os meus companheiros sabem disso, independentemente do que acontecer eu estou com o clube, estou aqui."

Mais certo sair ou ficar? "Tenho pessoas que trabalham para mim. Eu tenho que me concentrar no meu trabalho. Se eu soubesse de alguma coisa não precisava de ter pessoas a trabalhar para mim. Tenho pessoas que cuidam disso e tenho que me focar no trabalho e a prova foi o jogo que fizemos hoje."

Melhor em campo: "Muito feliz pelo prémio, todos fizeram um grande trabalho e o resultado mostra isso. Era um jogo difícil, sabíamos que o Braga vinha com um futebol como no ano passado, não fomos felizes com o Braga na época passada e sabíamos que em casa tínhamos de ser mais fortes. A malta fez um grande trabalho, o espírito do ano passado continua e os novos chegaram muito bem, dissemos a eles o quanto é bom jogar por este símbolo. Demos o nosso máximo."

Impacto no resultado: "Fico muito feliz. Acredito muito na minha capacidade, sou um jogador que se concentra muito e sou muito exigente comigo, tal como o treinador, porque sabe a responsabilidade que eu tenho. Fico feliz por poder ajudar com golos ou assistências, o mais importante é que o FC Porto possa sair vencedor."