Alex Telles reage à mudança de Wendell para o FC Porto

"Ele chegou. Será muito feliz", escreveu Alex Telles num story do Instagram, a reagir à ida de Wendell para o FC Porto.

Wendell foi anunciado como reforço do FC Porto e Alex Telles reagiu nas redes sociais. Os dois laterais-esquerdos conhecem-se e o ex-Bayer Leverkusen até confessou que falou com o brasileiro do Manchester United sobre o clube azul e branco.

"Ele chegou. Será muito feliz", escreveu Telles num story do Instagram. Wendell respondeu à mensagem: "Com a sua indicação, irmão. Muito obrigado, fenómeno".