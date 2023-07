Alex Telles: "Fiz história no FC Porto e não tenho como jogar no Benfica"

Alex Telles brilhou com a camisola do FC Porto

Lateral brasileiro garante que nunca jogaria no rival dos dragões.

Alex Telles, lateral internacional brasileiro que passou pelo FC Porto, garantiu esta segunda-feira que representar um rival dos dragões, neste caso o Benfica, nunca lhe passaria pela cabeça.

"Quando jogas num clube e deixas uma imagem boa, um legado... Eu sei que toda a gente é profissional, há vários clubes e rivalidades, mas eu, Alex, não jogaria no rival, por exemplo. Por exemplo, fiz história no FC Porto, toda a gente gosta de mim lá, não tenho como jogar no Benfica", declarou no podcast "Denílson Show", no qual foi entrevistado pelo antigo internacional canarinho.

Esta questão da rivalidade surgiu a propósito de o pai ser adepto do Internacional e Telles ter vestido a camisola do Grémio, outro clube de Porto Alegre. "Joguei no Galatasaray, não jogo no Fenerbahçe. Joguei no FC Porto, não jogo no Benfica. Joguei no Juventude, não jogo no Caxias", garantiu.

E se o telemóvel tocar e disser "Pep Guardiola"? "É a mesma coisa... Não é dizer 'não' a Guardiola, mas dizer 'sim' ao meu sentimento. Se vou para um clube que aposta em mim e sendo tão difícil deixar uma boa imagem hoje em dia... É a minha forma de pensar", completou.