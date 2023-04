Alex Telles feliz por ser ultrapassado por Marcano: "Está muito bem entregue o título"

Anterior proprietário do trono de defesa mais goleador da história dos dragões faz, através de O JOGO, a passagem de testemunho. Lateral, atualmente ao serviço do Sevilha, ofereceu dois dos 27 golos e espera que o central amplie a vantagem ainda esta temporada para ajudar "um clube tão especial" a chegar ao título.

Marcano sentou-se, em Famalicão, no trono dos defesas mais goleadores da história do FC Porto, ultrapassando Alex Telles, com quem partilhava a liderança desde o final de janeiro, altura em que marcou ao Sporting na Taça da Liga. Desde Sevilha, o lateral-esquerdo, passou o testemunho ao central e não escondeu a felicidade por ter sido destronado por "um excelente profissional e uma grande pessoa".

Em exclusivo para O JOGO, Alex Telles deixou uma mensagem ao ex-companheiro. "Fiquei a saber que ele atingiu essa grande marca, que até ontem [anteontem] era minha, mas posso dizer com toda a sinceridade que estou feliz, da mesma forma como quando fui eu a atingir porque o Marcano é um excelente profissional e uma grande pessoa. Dava-me muito bem com ele, tenho um carinho especial e fiquei muito feliz por ter sido ele a atingir essa marca num clube tão especial para mim. Quero, por isso, parabenizar o "Marca", está muito bem entregue esse título", referiu o rei das assistências do Estádio do Dragão.