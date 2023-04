Declarações de Alex Telles para o canal do jornalista Rémi Martins no YouTube

Vê os jogos do FC Porto: "Eu acompanho sempre os jogos do FC Porto. Não sou muito de assistir a jogos, mas, quando páro, são clubes nos quais joguei. Tenho muitos amigos ali, jogadores, staff técnico, funcionários... São muitos amigos e, além de acompanhar o clube de que tanto gosto, consigo acompanhá-los."

Passagem pelo FC Porto e a frase "Não choro porque acabou, sorrio porque aconteceu". "Essa frase para mim é algo verdadeiro, realista. Já falei tanto do que passei ali que, por mais que fale, só quem soube e viu a história que tive no clube sabe do que estou a falar. Os números estão ali, os títulos também e os amigos. É um lugar, um sítio pelo qual tenho carinho especial. É como disse. É um clube pelo qual terei carinho eterno."