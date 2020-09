Alex Telles assinala feito na história do FC Porto com mensagem nas redes sociais

Lateral brasileiro é agora o defesa mais goleador da história do FC Porto com 26 golos.

Com os dois golos marcados na vitória por 3-1 sobre o Braga, Alex Telles tornou-se no defesa mais goleador da história do FC Porto com 26 remates certeiros. Nesta terça-feira, o defesa-esquerdo brasileiro, que é alvo do Manchester United, deixou uma mensagem nas redes sociais para assinalar o feito.

"Entrar para a história de um clube é algo que construímos passo a passo e jamais construímos sozinhos. Partilho com todos os meus companheiros que correm ao meu lado todos os dias, e aos adeptos que sempre me apoiaram. Compromisso, Trabalho e Persistência", escreveu Alex Telles no Instagram.