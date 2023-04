Alerta amarelo para o dérbi: FC Porto com nomes de vulto à bica

Dragões vão a Paços de Ferreira com seis jogadores em risco de suspensão para a receção ao Boavista; Nomes de vulto como Pepe, Otávio e Uribe estão à bica para o duelo com o Boavista, a 30 de abril, mas não é de prever que Sérgio Conceição faça qualquer tipo de gestão, mantendo-se fiel à política habitual.

A aproximação da linha de meta do campeonato vai deixando fatura na folha disciplinar das equipas e o FC Porto não é exceção. Os campeões nacionais, que este sábado (20h30) defrontam o Paços de Ferreira, na Mata Real, têm seis jogadores em risco de suspensão: Pepe, Fábio Cardoso, Wendell, Uribe, Otávio e Galeno, todos com quatro cartões amarelos, que, em caso de admoestação na partida com os castores, terão de cumprir castigo no dérbi da Invicta com o Boavista, agendado para dia 30, no Estádio do Dragão e referente à 30.ª jornada da I Liga.

Ora, do lote de atletas à bica para o embate com os axadrezados, cinco são habituais titulares - Fábio Cardoso é a exceção, uma vez que tem funcionado como alternativa a Pepe -, mas não é de esperar que Sérgio Conceição siga qualquer plano de gestão no sentido de poupar os jogadores em risco a eventuais cartões.

Em primeiro lugar, porque essa não é a lógica habitual do treinador, como o próprio já fez questão de referir em mais do que uma ocasião. Em segundo, o encurtar da distância em relação ao Benfica, líder da tabela classificativa, deu fôlego renovado ao FC Porto na luta pelo bicampeonato, pelo que todos os desafios terão de ser encarados como finais. Importa lembrar que, mesmo vencendo os seis jogos que faltam, os azuis e brancos estão dependentes de, pelo menos, um empate e uma derrota do rival encarnado. O dérbi com o Boavista tem sempre um peso histórico adicional, mas nem por isso é mais ou menos importante do que a partida vindoura diante do Paços.

Não obstante o planeamento "alheio" ao dossiê disciplinar, não é de descartar que Wendell, por exemplo, possa ceder o lugar no onze. O lateral-esquerdo brasileiro atravessa uma série de quatro encontros a titular, mas Zaidu continua à espreita de uma oportunidade para recuperar a vaga no onze. Certo é que, por agora, Conceição folga ter as chamadas boas dores de cabeça. Para sábado, na Mata Real, só não tem um jogador à disposição: o lesionado João Mário. Em relação ao Boavista, logo se verá.

Grujic e Taremi voltam às contas

Ausentes da receção ao Santa Clara, precisamente por terem cumprido um jogo de suspensão, Grujic e Taremi fazem parte do lote de boas notícias para Sérgio Conceição antes da deslocação à Capital do Móvel. Os dois jogadores estão de volta às contas do treinador, eles que tinham sido titulares no clássico da Luz, que os dragões venceram por 2-1. Taremi, autor do golo decisivo no triunfo sobre o Benfica, deverá ter entrada direta no onze para Paços. O iraniano é o melhor marcador dos azuis e brancos na temporada e, além de ter picado o ponto no duelo da primeira volta, marcou e ofereceu outros dois tentos na visita à Mata Real, em 2021/22.