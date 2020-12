Além dos dois jogos de suspensão, Otávio foi punido com multa

Acórdão da sanção aplicada ao médio do FC Porto revela mais detalhes da mesma.

O FC Porto revelou na segunda-feira, véspera do duelo com o V. Guimarães, que Otávio foi punido com dois jogos de suspensão devido a declarações proferidas pelo médio brasileiro após o duelo da Supertaça com o Benfica, a 1 de agosto deste ano. "Não passámos a jogar com menos um, porque eles jogaram com mais três", afirmou, na altura, sobre a arbitragem.

Agora, de acordo com o acórdão da sanção, sabe-se também que Otávio foi ainda sancionad com uma multa de 1836 euros.

Segundo o documento do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a moldura sancionatória a aplicar a Otávio podia ser fixada entre um a quatro encontros de suspensão. Já os valor da coima teria de estar compreendido entre 1530 e 7650.

Otávio já falhou o encontro de terça-feira com o V. Guimarães devido à sanção e, aquando da divulgação do castigo, o FC Porto questionou o timing do CD.

"FC Porto, Futebol SAD não pode deixar de manifestar estranheza pelo timing inusitado de uma comunicação relativa a factos que já levavam mais de quatro meses de apreciação, e, até tendo em conta outros exemplos - o jogador Nakajima foi notificado a 24 de dezembro para prestar declarações a 28 de manhã, no âmbito de outro processo disciplinar -, informa que aguardará com expectativa o que poderá chegar pelo correio nos dias - ou nas noites - anteriores aos jogos que preenchem o muito apertado calendário da equipa de futebol durante as próximas semanas", assinalou o clube azul e branco, em comunicado publicado na segunda-feira.