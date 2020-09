Além de Otávio, FC Porto tem mais oito com contrato a expirar em 2021

Nem todos os jogadores que terminam contrato no próximo ano vão merecer esforço por parte da SAD.

Otávio não será o único elemento do plantel do FC Porto a, ao que tudo indica, começar a temporada apenas com contrato até 30 de junho de 2021.

Existem outros oito jogadores na mesma situação, mas nem todos vão merecer um esforço por parte da SAD para renovar os respetivos vínculos. É o caso de Vaná e Aboubakar, que não fazem parte dos planos de Sérgio Conceição.

Soares também não o deverá fazer, uma vez que o Lokomotiv de Moscovo pretende levá-lo para a Rússia.

Sobram Mbaye (está lesionado), Pepe, Sérgio Oliveira, Marega e Alex Telles, sendo que os dois últimos poderão ser os mais difíceis de convencer a esticar os respetivos vínculos.