Alarme dispara no meio-campo do FC Porto num mês de agenda cheia

No início de um mês preenchido, Uribe e André Franco são os únicos médios disponíveis. Lesões de Eustáquio e Otávio reveladas. Internacional canadiano magoou-se no ligamento colateral interno do joelho esquerdo, enquanto o "Baixinho" apresenta um problema muscular. Folha está castigado e Grujic poderá voltar em breve.

Entre lesões e castigos, o FC Porto dá os primeiros passos num exigente mês de fevereiro com apenas dois médios disponíveis: Matheus Uribe e André Franco.

Após o triunfo frente ao Marítimo, o clube anunciou que Stephen Eustáquio sofreu uma lesão no ligamento colateral interno do joelho esquerdo na final da Taça da Liga, enquanto Otávio, que teve de ser substituído nos Barreiros, está a contas com um problema muscular na coxa direita. Ambos fizeram tratamento, tal como Marko Grujic, de fora das opções há uma semana.