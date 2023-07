Alan Varela volta a jogar e é titular no Boca Juniors

Boca Juniors joga em casa do Independiente, em jogo do campeonato argentino

Alan Varela é um dos jogadores do onze inicial do Boca Juniors, que esta noite joga em casa do Independiente, em partida da 27ª jornada do campeonato argentino.

Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Cristian Medina, Alan Varela, Equi Fernández; Norberto Briasco, Darío Benedetto e Miguel Merentiel

O emblema de Buenos Aires mantém o braço de ferro com o FC Porto e a chamada do médio para este encontro do campeonato argentino é mais um sinal da intransigência de Juan Riquelme que vai tentando esticar a corda com a intenção - que sempre teve - de ter o jogador nos oitavos de final da Taça Libertadores, com o Nacional de Montevidéu.