Alan Varela travado por questões burocráticas

Dragões esperam utilizar o argentino com o Rio Ave, na próxima jornada do campeonato

O FC Porto não poderá utilizar na tarde deste domingo Alan Varela, como O JOGO avançou, adiando a estreia do jogador para a próxima jornada, com o Rio Ave. O médio, de resto, não integrou a lista de convocados de Sérgio Conceição e não se encontra na unidade hoteleira de São Félix da Marinha onde a equipa está a estagiar.

Motivos exclusivamente burocráticos - e não financeiros, como erradamente escrevemos num primeira versão - estão na origem deste impedimento, uma vez que o Boca Juniors, como explicámos, não enviou um certificado indispensável para a conclusão do processo de inscrição da Liga, apesar de o jogador surgir na lista publicada no site do organismo que tutela o campeonato.