Alan Varela será apresentado no FC Porto na terça-feira

Médio já tem, finalmente, viagem marcada para o Porto, depois de ter resolvido os problemas pessoais que a adiaram. Alan deve apresentar-se no Olival na quarta-feira para iniciar a adaptação aos métodos de Conceição. Andamento é que não lhe vai faltar: chega com 34 jogos nas pernas pelo Boca Juniors só em 2023.

Resolvidos os problemas pessoais, Alan Varela já tem, finalmente, voo marcado para viajar para Portugal. O próximo reforço do FC Porto embarca amanhã desde Buenos Aires com destino a Madrid, onde fará escala antes de chegar à Invicta, já na terça-feira. Ou seja, depois de os dragões jogarem em Moreira de Cónegos na abertura do campeonato. Esse dia será, então, dedicado aos habituais exames médicos, assinatura do contrato, válido por cinco temporadas, e oficialização. O FC Porto vai pagar oito milhões de euros ao Boca Juniors pelo passe do jogador, mais três milhões por objetivos. Os argentinos terão ainda direito a 20% das mais-valias numa futura venda.

Em condições normais, Alan Varela apresenta-se no Olival na quarta-feira de manhã para começar a integração às ordens de Sérgio Conceição. Ritmo de jogo é que não lhe faltará. Afinal, o médio foi o mais utilizado em 2023 pelos técnicos do Boca. Tanto Hugo Ibarra (ex-jogador dos dragões), como o interino Mariano Herron e, agora, Jorge Almirón, não dispensaram Alan Varela, que vai chegar ao Dragão com 34 jogos - 30 dos quais como titular - disputados em 2023, tendo falhado apenas quatro.