Alan Varela: "Se foi o último jogo pelo Boca Juniors? Não sei..."

Médio argentino diz que tem contrato com o Boca Juniors e não sabe se fez agora o último jogo pelo clube, numa altura em que é negociado pelo FC Porto.

Alan Varela não abriu muito o jogo e disse desconhecer se fez, na madrugada desta quinta-feira, a última partida pelo Boca Juniors. O médio foi titular no empate 0-0 com o Nacional, do Uruguai, em partida da primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, e falou à comunicação social depois do encontro, em que cumpriu todos os minutos.

"Se foi o meu último jogo pelo Boca Juniors? A verdade é que não sei. Não sei. Tenho contrato com o clube e enquanto continuar aqui vou jogar e dar o máximo. Fala-se de muita coisa. Estou tranquilo. Com o apoio da minha família, dos meus companheiros e da equipa técnica, sigo em frente", afirmou o jovem jogador que é alvo do FC Porto.