Alan Varela questionado sobre o FC Porto: "Estou tranquilo..."

Médio argentino foi a jogo na última madrugada e cumpriu os 90 minutos pelo Boca Juniors. No final, não quis dizer muito sobre as negociações com o FC Porto.

Alan Varela está "tranquilo" e "só quer pensar no Boca Juniors" neste momento, assegurou o próprio após o empate 0-0 em casa do Nacional, do Uruguai, na primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores. O médio argentino foi titular e cumpriu a totalidade dos minutos.

No final do encontro, falou na flash interview, mas pouco disse sobre as negociações com o FC Porto, quando questionado sobre como se consegue manter totalmente concentrado numa altura em que se fala da saída. "Na verdade, estou tranquilo. Com o apoio dos meus companheiros e da equipa técnica, estou tranquilo e trato de pensar no Boca", apontou, dizendo ainda que para já "só quer pensar no Boca Juniors".

A segunda mão dos oitavos de final desta prova, em Buenos Aires, joga-se a 10 de agosto, restando saber se Alan Varela ainda estará na equipa.