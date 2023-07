Alan Varela pressiona Boca Juniors para sair

Médio não quer arriscar lesionar-se e espera que o clube aceite a proposta portista

Alan Varela ainda se encontra na Argentina, a treinar às ordens de Jorge Almirón, mas não está interessado em voltar a jogar pelo Boca Juniors. O médio despediu-se dos adeptos na última partida, com o Newell's Old Boys, por estar convencido de que o acordo entre os clubes estava iminente. A verdade é que os dias vão passando e o Boca não dá sinais de aceitar os prazos de pagamento propostos pelo FC Porto dos oito milhões de euros (mais 3,1 M€ em objetivos), que seria em dois anos, como O JOGO adiantou.

Leia também Internacional Lateral direito do Monchengladbach diagnosticado com cancro O lateral direito austríaco Stefan Lainer, de 30 anos, foi diagnosticado com um linfoma, tendo de colocar o futebol em pausa durante vários meses para atravessar tratamento.

No fundo, o Boca Juniors está a tentar adiar a decisão na expectativa de contar com Alan para o duelo com o Nacional de Montevideu, dos oitavos da Taça Libertadores. Essa foi a intenção do clube de Buenos Aires desde o início, mas o FC Porto faz os possíveis para que o médio viaje para Portugal antes. Até porque o segundo jogo com a formação uruguaia é no dia 8, o que significaria que Varela só chegaria depois da Supertaça, com o Benfica.

Leia também Vídeos Fábio Vieira marca golaço no triunfo do Arsenal sobre o Barcelona: ora veja Antigo jogador do FC Porto fechou as contas do triunfo do Arsenal sobre o Barcelona, por 5-3, em jogo de pré-temporada, com um verdadeiro golaço. Veja o momento de inspiração do português

No meio deste imbróglio, Alan vai treinando normalmente, mas já fez saber que não pretende jogar mais para não arriscar sofrer uma lesão que comprometa a concretização do sonho que tem de jogar na Europa. Ou seja, o médio está a pressionar para que tudo se resolva rapidamente. Um trunfo para o FC Porto que, num cenário ideal, gostaria de ter o jogador a tempo de o apresentar aos sócios, no sábado. Cenário que se adivinha complicado de concretizar, mas (ainda) não impossível. Entretanto, no Brasil já apontam Bitello, médio de 23 anos, do Grémio de Porto Alegre, dizendo que o FC Porto pondera apresentar uma oferta de 10 M€ caso não consiga fechar o negócio por Alan.