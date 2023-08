Alan Varela: paternidade inesperada, "homem-invisível" e o elogio depois do castigo

O médio desejado e finalmente assegurado pelo FC Porto esteve a uma unha negra de deixar o futebol, mas, com a ajuda certa, deu a volta por cima. E traz com ele o "carimbo Barça"; O JOGO recuou aos primórdios da carreira de Varela para desvendar uma história de adversidades superadas, que vão da paternidade inesperada, aos 16 anos, a um castigo já como sénior do Boca.

"Não vou continuar a jogar, pai. Não sei, vou procurar um emprego, vou fazer alguma coisa, mas tenho de me assumir e não sei se vou sair-me bem no futebol". O ano era 2017 quando os sonhos de se tornar jogador profissional desmoronaram como um castelo de areia para Alan Varela.

O médio argentino, que o FC Porto assegurou após longa maratona negocial, tinha recebido uma notícia que, por norma, é das melhores que alguém pode receber: ia ser pai. Só que tinha apenas 16 anos. Não era algo esperado na altura e, decidido a enfrentar a responsabilidade, convenceu-se de que tinha de deixar a formação como futebolista, sem compensação financeira, para procurar um meio de subsistência que permitisse sustentar a família que estava a caminho.