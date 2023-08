Alan Varela oficializado: "Prometo sacrificar-me em prol do FC Porto"

As primeiras declarações o médio argentino depois de assinar contrato com o FC Porto.

Alan Varela mostrou-se muito "contente" por assinar pelo FC Porto e "ansioso" por estar com os companheiros de equipa e poder jogar no Estádio do Dragão. O médio argentino, de 22 anos, promete aos adeptos "sacrifício" e luta pelo símbolo que agora defende.

"Estou muito contente por chegar a um clube tão grande como o FC Porto e ansioso por conhecer os meus novos companheiros e as instalações do clube... sinto-me muito feliz. O estádio é lindo, mal posso esperar por jogar aqui e vou começar a trabalhar de imediato para ver se mereço a confiança do mister já no fim de semana. Assinar por um grande clube como o FC Porto deixa-me extremamente motivado e estou com ganas de vestir esta camisola. Prometo sacrificar-me em prol da equipa, quero disputar o máximo de jogos e tentarei estar a cem por cento em todos eles. Obrigado aos adeptos pelas mensagens de boas-vindas, fico muito contente por chegar aqui e oxalá juntos possamos cumprir os nossos objetivos", comentou, em declarações aos meios oficiais dos azuis e brancos.

O ​​​​​​​ex-Boca Juniors assinou contrato até 2028, tal como O JOGO havia adiantado há várias semanas, e custa oito milhões de euros no imediato, mais 3 M€ dependentes de objetivos, ficando o clube "xeneize" com direito a 20 por cento das mais-valias de uma transferência futura.