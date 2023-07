"Alan Varela? O FC Porto quando faz este tipo de contratações acerta sempre..."

Lucho González, ex-craque portista, aprova a aposta no médio "com enorme potencial" do Boca Juniors

Lucho González fez carreira no rival do Boca Juniors, o River Plate, mas continua bastante atento ao futebol do seu país e conhece bem o alvo do FC Porto para o meio-campo, que considera ser um bom substituto de Uribe na equipa de Sérgio Conceição. Em exclusivo a O JOGO, "El Comandante" traça o perfil de Varela e aponta os portistas como o clube ideal para a entrada na Europa. "O Alan é um jogador com um potencial enorme, com uma capacidade física muito boa e com qualidade de passe também acima da média. Encaixa no perfil de Uribe. Não sei qual será a ideia do míster Conceição, mas tem algumas semelhanças na forma de jogar", atestou o antigo craque dos dragões.

Alan Varela é descrito por "El comandante" como um jogador com grande capacidade física e qualidade no passe e que será potenciado no Dragão. Perfil idêntico ao de Uribe. Exigência e pressão do FC Porto não serão problema.

Alan Varela tem apenas 22 anos, mas já é considerado um dos melhores médios que atuam no campeonato argentino. A margem de progressão é enorme e Lucho acredita que o FC Porto será uma excelente opção. "Pode ser uma vantagem ir para um clube como FC Porto porque estamos a falar de um jogador novo. O FC Porto está acostumado a disputar títulos, tem uma exigência a pressão muito grande, como acontece no Boca Juniors. O facto de um jogador sair de um clube como o River Plate ou o Boca e ir para Europa, para um clube com as obrigações que o FC Porto tem de conquistar títulos, isso faz com que o seu crescimento e amadurecimento sejam mais rápidos do que o normal", considerou.

"É um jogador com um potencial enorme, com uma capacidade física muito boa e com qualidade de passe também acima da média"

Trabalhar com um treinador com o perfil de Sérgio Conceição também será uma mais-valia para Alan, na opinião de "El Comandante". "As exigências do míster Conceição são conhecidas por todos. É um dos maiores treinadores da história do FC Porto precisamente por isso. Tem uma exigência que começa com ele mesmo. Acredito que o Alan chegará preparado para a exigência de um treinador como o Sérgio, ao mesmo tempo que, como jogador, teres um treinador com estas características ajuda a crescer e a melhorar. Por isso, sem qualquer dúvida, vai ser benéfico para o Alan como atleta ter um treinador com tudo o que representa o Sérgio Conceição não só para o FC Porto, mas como treinador", sublinhou.

Se para Alan Varela o FC Porto é apontado como o clube ideal, Lucho também acha que os dragões acertam em cheio se conseguirem fechar o acordo com o Boca Juniors. "O FC Porto quando faz este tipo de contratações acerta sempre, é um clube que não faz nada por acaso, mas sim com todas as informações necessárias para apostar num jogador jovem. Não conheço os valores em causa, mas imagino que não seja uma transferência barata", atirou. Lucho não está por dentro do negócio, mas tem uma certeza. "O FC Porto tem todas as informações e dará todo o suporte, como costuma fazer com todos os jogadores, não apenas com os estrangeiros, ao Alan. O FC Porto, além de ser um clube vencedor, é uma família e todos se sentem muito bem tratados lá dentro", frisou.