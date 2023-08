Alan Varela no FC Porto: argentino aguarda ordem para viajar

Seja como for, a viagem de Alan Varela para o Porto deverá mesmo ocorrer nos próximos dias, não sendo de descartar que a mesma venha a ser já este fim de semana.

Alan Varela nunca esteve tão perto de ser oficializado como jogador do FC Porto, com os desenvolvimentos desta sexta-feira a darem conta de uma aproximação decisiva entre as posições de Boca Juniors e FC Porto para a transferência do médio argentino.

A ideia que há é que já não haverá marcha-atrás, ainda que entre os detalhes que faltam limar figure, naturalmente, a assinatura do jogador.

Seja como for, a viagem de Varela para o Porto deverá mesmo suceder nos próximos dias, não sendo de descartar que a mesma venha a ser já este fim de semana. Neste momento, sabe O JOGO, Alan Varela aguarda instruções para viajar.

Quanto aos valores do negócio entre Boca Juniors e FC Porto: oito milhões de euros fixos, mais três milhões por objetivos. O Boca receberá ainda 20 por cento das mais valias de uma eventual futura transferência de Varela. O pagamento será eito ao longo de quatro anos, revelpu a Sky Sport Italia.